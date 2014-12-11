Рада обрала низку депутатів від Радикальної партії головами та членами комітетів

Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада ухвалила постанову «Про внесення змін до постанови Верховної Ради «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України VIII скликання та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації» (№ 1315).

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За дане рішення проголосували 247 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено обрати народного депутата Сергія Скуратівського головою комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, звільнивши його з посади першого заступника голови цього комітету.

Також народний депутат Сергій Рибак обраний головою комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності із звільненням його з посади заступника голови комітету ВР з питань податкової та митної політики.

Народний депутат Ігор Мосійчук обраний першим заступником голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, при цьому він звільнений з посади заступника голови цього комітету.

Постановою також передбачено обрання народного депутата Олексія Кириченка членом комітету ВР з питань охорони здоров'я, при цьому він звільнений з посади заступника голови комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Народний депутат Олег Ляшко обраний членом комітету ВР з питань податкової та митної політики.

Народний депутат Василь Амельченко обраний першим заступником голови комітету ВР з питань бюджету, при цьому він звільнений з посади заступника голови комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.