Війна за "євробляхи": далі буде

Організації автовласників вимагають від депутатів внести правки до законопроекту Ніни Южаніної про нові правила розмитнення імпортних машин. Інакше вже у вересні автомобілісти висунуть владі ультиматум.

Скажіть чесно: за останні тижні ваша ненависть до євробляхарів зросла? Мало того, що ухиляються від сплати податків, так ще й вулиці перекривають, коли і без них заторів вистачає! Це навіть не кажучи про 2 млрд грн втрат бюджету від прийняття вимог цих євробляхарів! А екологія! Вони ж знищують екологію та руйнують наші з вами дороги!

Суспільство зробилося ще більш поляризованим, холопи б’ються не з панами, а один із одним

Якщо ви справді так думаєте – вітаю: влада домоглася того, чого хотіла. Суспільство зробилося ще більш поляризованим, холопи б’ються не з панами, а один із одним. А тим часом ми стали на крок ближчими до чергової зради.

Депутати прийняли в першому читанні законопроекти Ніни Южаніної №8487 і №8488. Звісно ж, подавши їх як солодкий пряник для простих українських автовласників. А заголовки передових ЗМІ масово нам переповідають, яка це перемога і яка у нас чудова влада. Настільки чудова, що готова піти на втрати бюджетних коштів задля досягнення «доступного розмитнення кожному українцю». Та чи справді кожному?

Насправді ж ці законопроекти – це в кращому разі комбінація великого батога і черствого пряника. А, якщо чесно, то нас усіх взагалі «розвели», ніби кошенят. Бо левову частку пряника отримають покупці дорогих авто (читай – самі депутати та чиновники). Ну а батоги призначені для простих українських водіїв.

Спочатку про сам закон. Змінюється формула, за якою розраховують акциз при імпорті авто. Раніше всі формули були прив’язані до об’єму двигуна: чим більший двигун, тим більше ти платиш. Законопроекти Южаніної прив’язують формулу до двох параметрів – об’єму і віку. Причому об’єм двигуна впливає на результат не так відчутно, а вік –сильно.

Якщо зараз покупці елітних багатолітрових автомобілів сплачують понад 2 євро за кожен кубічний сантиметр двигуна, то за новим законом вони будуть сплачувати максимум 300 євро за всю машину. А якщо це, наприклад, бензиновий двигун об’ємом 4 літри – то взагалі 200 євро. Порівняйте це з діючим наразі акцизом на такі авто в розмірі 7000 євро – і ви зрозумієте, для кого розмитнення дійсно стає суттєво дешевшим.

А ось для покупців бюджетних авто – все навпаки. За діючим законодавством при розмитненні машини з дизельним двигуном об’ємом 1,5 літри треба сплачувати 0,1 євро за кубічний сантиметр, тобто акциз виходив 150 євро. Зміни Южаніної призведуть до того, що за це авто віком у 5-7 років доведеться сплатити вже 500 євро. І чим машина старіша, тим більший на неї акциз. Ось ми і знайшли категорію людей, за чий рахунок будуть компенсовуватися всі недоотримання бюджету від розмитнення елітних авто. Ця категорія людей – прості громадяни.

Закон повністю знімає обмеження за екологічним стандартом Євро-5. Це, безперечно, перемога, але тільки часткова

Також закон повністю знімає обмеження за екологічним стандартом Євро-5. Це, безперечно, перемога, але тільки часткова. Бо скасування обмеження стосується лише легкових автомобілів. Це означає, що бійці української армії не зможуть отримати імпортні машини швидкої допомоги, а сімейні дитячі будинки – мікроавтобуси для перевезення дітей. Іноземці готові надавати нам такі машини як гуманітарну допомогу, але ми не готові їх прийняти через наше безглузде законодавство.

Ще один пряник. Але знову спірний. Покращення умов для імпорту автомобілів з Росії. У нас діють знижені ставки акцизу до кінця року, але вони не розповсюджуються на автомобілі з країни-агресора. Таким чином, не порушуючи умови ВТО, ми економічно відповідаємо на агресію РФ. У законопроекті Южаніної це жодним чином не регламентується – однакові ставки діють на всі країни. Екс-регіонал Дмитро Святаш, який є співавтором законопроектів, радісно потирає руки: його бізнес із ввезення російських авто піде вгору.

Тепер щодо батогів. Южаніна вивчила всі схеми, між іншим, цілком легальні, за якими до України зараз ввозять машини іноземної реєстрації – і своїм законопроектом закриває їх. При цьому вона йде на кроки, які можуть суперечити міжнародному законодавству.

Сьогодні транзит машини через Україну на 5-10 днів повністю безкоштовний. Однак, надалі його можна буде здійснити лише під заставу, яка повертатиметься власнику після повторного перетину кордону.

Також законопроект дозволяє користуватися тимчасово ввезеним авто лише іноземцю, який його ввіз. Це популярна схема: іноземці ввозили машину на рік і передавали її українцю. Тепер за це передбачені шалені штрафи.Для українців закривається й можливість легальногов’їзду до України на службовому авто. Тепер такі машини будуть прирівнюватися до особистих і ввозитимуться тількина 10 днів.

Але законопроекти прийнято лише у першому читанні. А, значить, ми ще маємо шанс домогтися внесення змін у них. Ми пропонуємо чотири прості й надважливі правки. Правки, які полегшать життя не чиновникам, а простим українцям.

По-перше, потрібно повністю вивести автомобіліусіх типів зі спискупідакцизних товарів.

По-друге, скасувати обмеження за Євро-5 для всього автотранспорту.

По-третє, вказати, що зняття акцизу не діє на товари, якіпоходять із країни-агресора. Ми будемо блокувати ввезення авто з Росії, але при цьому не порушимо норми ВТО.

Четвертий пункт запропонував депутат-укропівець Олександр Шевченко. Зараз при імпорті авто сплачуються ПДВ, мито, акцизний збір та відрахування до пенсійного фонду. Олександр Шевченко пропонує для машин випуску після 2010 року встановити пільговий період,приміром, у один рік, протягом якого покупець сплачуватиме тільки фіксоване мито в 500 євро і відрахування допенсійного фонду.

Ці правки можуть змінити ситуацію в ліпший бік. І суттєво. Хоча ми розуміємо, що, зважаючи на риторику депутатівта президента, законопроект Южаніної приймуть у його нинішньому вигляді, і Петро Порошенко його підпише. Єдине, що мене дуже тішить в усій цій історії – ситуація зрушила з мертвої точки. Влада пішла ва-банк, і тепер виграш нашої партії залежить лише від нас. Якщо влада не буде йти на адекватний компроміс, її слід прирівняти до терористів, із якими переговорів не ведуть. Відповідно, наші вимоги стануть ультиматумом. І ми вимагатимемо повний безакциз.

Тож відпочивайте, набирайтеся сил. Вересень буде гарячим. Сподіваюся, ми переможемо, і євробляхи в Україні зникнуть як клас, поступившись місцем машинам із українською реєстрацією, розмитненим за адекватними європейськими нормами. І автомобілі нарешті стануть доступними для всіх.

Михайло Катрук, співзасновник громадської спілки «Доступне авто»