На блокпосту в районі Попасної бійці Нацгвардії затримали автомобіль з 1 млн грн

Як повідомили в прес-службі Нацгвардії, в автомобілі, крім водія, перебувало ще двоє мешканців Луганська.

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Під час спілкування з водієм бійці батальйону отримали від нього пропозицію відпустити автомобіль без догляду за винагороду. "Проте бійці таку пропозицію не прийняли, і під час огляду автомобіля під заднім сидінням у спеціально обладнаній схованці виявили значну суму грошей у національній валюті (понад 1 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

Пасажири автомобіля спочатку не змогли мотивовано пояснити походження грошей та точну суму, але потім стали пояснювати, що начебто до вересня продавали свиней на території так званої "ЛНР", і з того часу зберігали гроші, щоб придбати рефрижератор.

Автомобіль і затримані особи були доставлені в розташування оперативного підрозділу СБУ для організації проведення перевірки.

При перевірці їх телефонів встановлено, що водій автомобіля контактує з лідерами та членами незаконних збройних формувань "ЛНР".