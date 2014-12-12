Бойовики використовують «режим тиші» для формування «армії Новоросії» - Тимчук

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт», про це Тимчук заявив у коментарі журналістам.

Він висловив думку, що кількаденний «час тиші» на сході України свідчить про те, що «зараз українська влада почала отримувати те, до чого вона прагнула ще, починаючи з вересня, з підписанням Мінських угод».

«Тобто ми констатуємо різке зменшення кількості обстрілів, але, водночас, нас бентежить той факт, що російські терористичні війська проводять перегрупування своїх сил», - заявив Тимчук.

«По-друге, іде процес створення так званої «армії Новоросії». Там теж не без проблем, далеко не всі керівники тамтешніх бандформувань хочуть іти в централізовані командування, а прагнуть діяти самостійно», - зазначив експерт.

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«Це означає, що терористичні угрупування – ЛНР і ДНР – при підтримці Росії активно готуються до подальшого збройного протистояння», - резюмував Тимчук.

Як повідомляв УНАН, з 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, зменшили інтенсивність обстрілу.

За даними прес-центр АТО й РНБО, за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, поранено одного військового й двох цивільних.

Також в РНБО заявили, що фіксують «поступове та обопільне» встановлення «режиму тиші» в районах проведення антитерористичної операції.