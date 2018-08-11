Україна подала до ЄСПЛ нову заяву проти Росії щодо 71 політв’язня

В заяві до ЄСПЛ на 130 сторінках описано порушення щодо 71 політв’язня.

Україна подала нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо українських політв’язнів, які незаконно утримуються у в’язницях Росії та окупованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції, Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

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Він зазначив, що в заяві на 130 сторінках описано порушення щодо 71 політв’язня, також є близько 3000 сторінок доповнень.

«Уряд України заявляє про системні порушення з боку Російської Федерації Конвеції про захист прав людини та основних свобод, а саме:Ст. 3 (заборона катувань та принижуючого гіндність поводження); Ст. 5 (особиста свобода); Ст. 6 (справедливий суд); Ст. 8 (повага до особистого та сімейного життя); Ст. 10 (свобода вираження поглядів); Ст. 13 (ефективний засіб захисту); Ст. 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілей інших ніж ті, для яких вони були передбачені) щодо своїх громадян, яких Росія переслідує за політичними мотивами», – йдеться в повідомленні.

Ліщина додав, що стосовно Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви по Правилу 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо забезпечувальних заходів стосовно незаконного засудженого в Росії українського режисера Сенцова, який голодує з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у Росії. Зазначається, що згідно з пунктом 39 положення Суду, ЄСПЛ має право вказати будь-якій державі-підписанту Європейської конвенції про права людини на тимчасові заходи, які повинні бути здійснені невідкладно. Суд закликав Росію надати Сенцову відповідне лікування, а самому режисеру запропонував прийняти лікування заради порятунку його життя.