Геращенко про хибну інформацію щодо Сенцова: маємо справу з імперією брехні

Перший віце-спікер Ради попередила, що теми звільнення заручників потребують публічного мовчання до факту підтвердження інформації з офіційних джерел.

Тема заручників і політв’язнів не допускає неперевіреної інформації, наголосила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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Таким чином віце-спікер прокоментувала хибну інформацію щодо вивезення незаконно засудженого в РФ українця Олега Сенцова з колонії у Лабитнангі.

«72 дзвінки і 130 смс з 1 до 4 ночі. Без коментарів. Розумію, що всі прагнуть добрих новин і всі сподіваються на диво. Але все ж такі делікатні теми потребують публічного мовчання до факту підтвердження з офіційних джерел», – розповіла Геращенко.

«Я це повторювала тисячі разів, що тема заручників і політв’язнів не допускає неперевіреної інформації , це надто дорого обходиться. Й пам‘ятаймо, що ми маємо справу з імперією брехні, фейків, пранкерів, роками напрацьованої фсбшної практики вкиду неправдивої інформації , для розповсюдження якої нерідко в темну використовують світлих і порядних людей, аби і їх дискредитувати, посіяти суцільну недовіру й опошлити найсвятіші теми», – наголосила вона.

Геращенко нагадала, що найгірше у таких ситуаціях доводиться рідним заручників.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Івлєва раніше поширила інформацію, за якою літак із Сенцовим нібито вилетів із Салехарда. Пізніше цю інформацію спростували у ФСВП Росії. Сама Івлєва зазначила, що «над ними просто посміялися».

Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів.

Українець був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинувачували в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили в зберіганні зброї і вибухівки. 5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.

9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталась третя криза голодування.