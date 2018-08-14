Кількість суддів в Україні зменшилася більш ніж на третину - голова ВККС

Після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування за власним бажанням звільнилися понад 1,5 тисячі суддів.

За останні три з половиною роки кількість суддів в Україні зменшилася на 3,2 тисячі.

Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає Громадське.

Зокрема після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування за власним бажанням звільнилися понад 1,5 тисячі суддів.

За його словами, коли розпочав роботу новий склад ВККС - три з половиною роки тому - в Україні працювали близько 9 тисяч суддів, а зараз їх кількість зменшилася до 5,8 тисяч.

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"Тому що в нас вимоги були людей і політиків, щоби провести реформу серйозну із двох складових - це очищення і оновлення. На жаль, очищення відбувається набагато швидше, ніж оновлення", - зазначив Козьяков.

Він розповів, що в 2016 році спільно з Національним антикорупційним бюро ВККС розпочало процедуру первинного кваліфікаційного оцінювання.

"В прямому ефірі фактично задавали багато неприємних питань про статки і так далі. Всього 350 суддів оцінили ми спочатку, а в наступні чотири місяці звільнилися за власним бажанням понад 1,5 тисячі суддів", - розповів голова ВККС.

Також Козьяков нагадав, що тоді з’явилися електронні декларації, "з яких можна було багато про що дізнатися".

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 липня кваліфікаційне оцінювання ВККС завершено стосовно 1385 суддів місцевих та апеляційних судів. За результатами оцінювання 17%, або 238 суддів, вже звільнено або підлягають звільненню.

У ВККС нагадали, що кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді запроваджено у межах судової реформи для всіх суддів України. Його призначено для трьох груп суддів у кількості 5157 осіб. Суддів оцінюють за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності.