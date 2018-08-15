У Білому домі анонсували візит до України радника Трампа з нацбезпеки

Візит Джона Болтона до України має відбутися наступного тижня.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон наступного тижня планує відвідати Україну.

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Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook.

"Прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс анонсувала візит в Україну Радника Президента США з питань національної безпеки, Посла Джона Болтона", - йдеться в повідомленні.

Візит Болтона до України відбудеться наступного тижня.

"В рамках візиту Посол Джон Болтон зустрінеться з керівництвом України та українськими представниками високого рівня", - додали в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2018 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив Джона Болтона на посаду свого радника з національної безпеки.

"По-перше - це фантастична, професійна і досвідчена людина. По-друге, що ще важливіше - дуже рішуча людина. Третє - він розуміє, що наша боротьба - вона принципово важлива для демократичного світу. І четверте, що він розуміє, що з Росією можна говорити тільки з позиції скоординованої сили", - охарактеризував головні риси Болтона голова МЗС України Павло Клімкін.