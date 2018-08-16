Атмосфера у суді над Януковичем залишається напруженою: адвокат намагається зірвати дебати

До зали суду зайшов адвокат президента-втікача за договором Віталій Сердюк. Він почав кричати, що у нього є заява Януковича про те, що він відмовляється від безкоштовних адвокатів.

Поліції вдалося завести до зали Оболонського райсуду Києва, де мають розпочатися дебати у справі екс-президента Віктора Януковича, адвоката з центру вторинної безоплатної правової допомоги Юрія Рябовола.

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Як передає кореспондент УНІАН, після перерви в судовому засіданні правоохоронці фактично заштовхали до зали державного захисника Януковича.

Також до зали суду зайшов адвокат президента-втікача за договором Віталій Сердюк. Він почав кричати, що у нього є заява Януковича про те, що він відмовляється від безкоштовних адвокатів.

Суддя Владислав Дев’ятко підтвердив, що така заява надійшла до суду. Прокурори ж попросили суд залишити Рябовола в процесі, оскільки захист Януковича за договором зриває судове засідання.

Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).