РНБО: Бойовики ведуть неприцільні провокаційні обстріли, поранено одного військового
Впродовж доби бойовики продовжували порушувати режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Ситуація в зоні АТО залишається незмінною - бойовики продовжують порушувати режим тиші. На щастя, втрат серед українських військових немає. Одного нашого бійця було поранено", - сказав Лисенко.
Читайте такожПорошенко: Конфлікт на Донбасі буде вирішений виключно мирним шляхомВідповідаючи на запитання, він зазначив, що "загальний режим тиші в цілому дотримується, але обстріли були на традиційних вже напрямах - Донецьк, Дебальцеве, Луганськ".
"Кількість обстрілів нам не повідомили. Але ці обстріли є суто провокаційними, неприцільними і інтенсивності вони не мають", - зазначив Лисенко.