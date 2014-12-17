РНБО: Бойовики ведуть неприцільні провокаційні обстріли, поранено одного військового

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Ситуація в зоні АТО залишається незмінною - бойовики продовжують порушувати режим тиші. На щастя, втрат серед українських військових немає. Одного нашого бійця було поранено", - сказав Лисенко.

Читайте такожПорошенко: Конфлікт на Донбасі буде вирішений виключно мирним шляхомВідповідаючи на запитання, він зазначив, що "загальний режим тиші в цілому дотримується, але обстріли були на традиційних вже напрямах - Донецьк, Дебальцеве, Луганськ".

"Кількість обстрілів нам не повідомили. Але ці обстріли є суто провокаційними, неприцільними і інтенсивності вони не мають", - зазначив Лисенко.