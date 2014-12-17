За п’ять місяців до портів в Крим зайшли 99 іноземних суден - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"За період з кінця липня до 10 грудня цього року Укрморрічінспекцією, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства інфраструктури, зафіксовано перебування 99 суден під прапорами іноземних держав", - сказав він.

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За словами Перебийноса, переважно це були судна під прапором Росії.

Довідка УНІАН. Після анексії у березні поточного року Росією АР Крим було введено санкції проти кримських підприємств, зокрема й портів.

Заходами у кримські порти іноземні судновласники порушують Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року та законодавство України, а також резолюцію Європейського парламенту від 17 квітня 2014 року.

За даними експертів, найчастіше заборону на відвідування портів порушували судна під прапорами Туреччини, Румунії, Греції і Німеччини.