"Були хворі": Луценко пояснив неявку прокурорів в суд над Кернесом

За словами генпрокурора, суддя не мав права йти в дорадчу кімнату без присутності прокурорів.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокурори не прийшли на засідання Київського районного суду Полтави, де розглядалася справа мера Харкова Геннадія Кернеса, через хворобу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прокурори були хворі. А суддя не мав права йти в дорадчу кімнату без їх присутності», – написав Луценко в коментарях до свого посту щодо закриття справи проти Кернеса.

При цьому, хто саме з 19 прокурорів був хворим, генеральний прокурор не уточнив.

Луценко заявив, що суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов, який постановив закрити кримінальне провадження у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Сміцького за звинуваченням у викраденні і побитті учасників місцевого Євромайдану в 2014 році, відповідатиме за завідомо неправосудне рішення.

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Як повідомляв УНІАН, Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

Сьогодні, 10 серпня, Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

Генпрокуратура вважає незаконним рішення суду про закриття кримінального провадження проти Кернеса. В прокуратурі заявляють, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях. Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України "про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки".