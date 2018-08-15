За місяць до закриття справи Кернеса суд просив Луценка відправити на дебати одного з прокурорів ГПУ

Раніше Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса та його охоронців, Генпрокуратура вважає рішення незаконним.

Київський районний суд м.Полтави просив генерального прокурора України Юрія Луценка забезпечити одного з 19 прокурорів ГПУ для участі в судових дебатах у кримінальному провадженні з обвинувачення міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Сміцького у викраденні і побитті учасників харківського Євромайдану в 2014 році.

Як йдеться в опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвалі суду від 10 серпня за підписом судді Антонова, до Луценка відповідне прохання направляли 2 липня.

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"Повідомленням на ім'я генерального прокурора від 2 липня 2018 року суд звернувся до Юрія Луценка з проханням про забезпечення одного із 19 прокурорів Генеральної прокуратури для участі у судових дебатах щодо кримінального провадження, яке розглядається судом четвертий рік поспіль, та прокурорам було запропоновано підтвердити своє бажання підтримати пред'явлене обвинувачення, оскільки ухилення прокурорів від участі у судових дебатах може бути розцінене судом як відмова від обвинувачення", - зазначається у рішенні.

При цьому, суд підкреслив, що "жодної відповіді, листа чи повідомлення з цього приводу на адресу суду не надходило", а суд "не має права примусово доставляти до суду для участі в судових дебатах будь-кого із 19 прокурорів Генеральної прокуратури, визначених згідно з постановою про зміну групи прокурорів від 2 жовтня 2015 року".

Також суд нагадав, що в судовому засіданні 25 червня 2018 року було завершено з'ясування обставин та перевірку їх доказами, а також ухвалено рішення про перехід до наступної стадії розгляду - судових дебатів, які було призначено на 2 липня у зв’язку із закінченням робочого часу.

"Саме після оголошення судових дебатів та призначення їх проведення з 2 липня одночасно стороною обвинувачення - прокурорами, потерпілими та їхніми представниками було залишений даний кримінальний процес", - підкреслюється в тексті ухвали.

Разом з тим, суд відзначив, що "для недопущення порушення розумних строків розгляду справи суд викликав сторін та інших учасників провадження для участі у засіданнях на 2, 3, 4, 5, 6, 9 і 10 липня, сприяв зверненню з дисциплінарною скаргою на прокурорів через невиконання ними своїх обов’язків, але на жодне із засідань сторона обвинувачення не з’явилась, не повідомивши суд про поважність причин свого не прибуття".

"Таким чином, керуючись п. 4 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11, суд оцінює таку процесуальну поведінку прокурорів у даному кримінальному провадженні як бездіяльність (не активність) та констатує, що вказані посадові особи прокуратури не прибули до суду без поважних причин, внаслідок чого порушується принцип розумних строків та верховенства права", - пояснили в суді.

При цьому підкреслюється, що згідно з ч.5 с.28 КПК України кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

"Таким чином грубе порушення закону, а саме неявка сторони обвинувачення (прокурорів, потерпілих та їхніх представників) сім разів на судові дебати, суд визнає як відмову від обвинувачення, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю", - йдеться у тексті ухвали.

Разом з тим, зазначається, що суд прийшов до висновку про закриття провадження у цій справі на підставі п.2 ч.2ст. 284 КПК України. Ця норма передбачає, шо кримінальне провадження закривається судом, "якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом".

Як повідомляв УНІАН, Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

Генпрокуратура вважає незаконним рішення суду про закриття кримінального провадження проти Кернеса. В прокуратурі заявляють, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях.

Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України «про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки».

14 серпня в ГПУ заявили, що не притягатимуть до дисциплінарної відповідальності прокурорів через відсутність на засіданні суду у справі Кернеса.