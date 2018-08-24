Слава Україні: у Києві пройшов військовий парад до Дня Незалежності (фоторепортаж)

На параді вперше офіційно звучало нове військове вітання «Слава Україні! Героям Слава!".

На Майдані Незалежності у столиці пройшов військовий парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

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Як передає кореспондент УНІАН, прозвучав Державний Гімн України у виконанні хору в супроводі залпів з гармат.

Після виконання гімну хор заспівав урочисту молитву за військо України. Потім у супроводі військового оркестру розпочався військовий парад, який приймав міністр оборони України генерал армії Степан Полторак.

На параді з нагоди Дня Незалежності України вперше офіційно звучало нове військове вітання «Слава Україні! Героям Слава!".

Міністр оборони Степан Полторак здійснив об'їзд військ зі словами вітання: «Слава Україні!», учасники параду відповідають йому словами: «Героям слава!». Нагадаємо, що досі у військовослужбовців було привітання ще радянських часів.

У параді на Хрещатику взяли участь 4,5 тис. українських військовослужбовців, а також ветерани війни на Донбасі і військові з 18 країн - партнерів України.

Після цього парадними розрахунками проїхала військова техніка: танки, самохідні гармати, ракетні установки та ін - всього близько 250 одиниць.

На завершення параду над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетіли військові і військово-транспортні літаки і вертольоти.