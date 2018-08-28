Юлія Тимошенко розпочала обговорення «Нового курсу України» в регіонах

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вирушила в триденну поїздку південними областями України – Херсонська, Миколаївська та Одеська — для обговорення «Нового курсу України» з місцевими фахівцями, підприємцями, громадськими діячами.

Під час візиту на приватне сільгосппідприємство «Екозерно», яке розташоване на території річкового порту, Юлія Тимошенко наголосила, що завдання держави – створити можливості для розвитку усіх громадян.

Вона також упевнена, що у річкових портів великий потенціал, а розвиток цього інфраструктурного напрямку на рівні держави дасть потужні можливості для розвитку підприємств Херсонщини.

За словами лідера «Батьківщини», сьогодні важливо знати, який потенціал є в України, щоб підняти економіку за допомогою Нового економічного курсу, щоб створити нові робочі місця, щоб кожен громадянин збільшив свої доходи.

Одним із таких потенціальних ресурсів Тимошенко вважає річковий транспорт, який наразі перебуває у дуже занедбаному стані.

Вона зауважила, що у державній програмі, яка буде спрямована на розвиток річкового транспорту, потрібно мати фундаментальний стратегічний напрямок днопоглиблення за рахунок державних коштів: «Відразу після перезавантаження української влади ми зможемо ухвалити масштабну стратегічну потужну програму відновлення річкового транспорту в Україні».

Окрім відвідання річкового порту та підприємства «Екозерно» у Херсоні Юлія Тимошенко проведе з регіональними елітами дискусію щодо «Нового економічного курсу», а також зустріч-мітинг з місцевими мешканцями, де обговорить неефективну тарифну політику влади.