Посол: австрійці знають про "щось жахливе" в Україні і не виступатимуть за скасування санкцій проти РФ

За словами дипломата, послідовна лінія Австрії, яка озвучується на всіх рівнях і зафіксована в коаліційному договорі, полягає у збереженні антиросійських санкцій.

Послідовна лінія австрійського уряду, яка озвучується на всіх рівнях і зафіксована в коаліційному договорі, полягає у збереженні антиросійських санкцій

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

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"Австрійці розуміють, що в Україні відбувається щось жахливе. Вони розуміють, що це війна. Вони не відчувають для себе загрози, але сильно співчувають. Вони намагаються допомагати так, як могла б допомагати нейтральна країна. Вони допомагають з відпочинком українських дітей, лікують наших солдатів, які втратили кінцівки на війні", - сказав посол.

За його словами, послідовна лінія Австрії, яка озвучується на всіх рівнях і зафіксована в коаліційному договорі, полягає у збереженні антиросійських санкцій. Канцлер Курц, зокрема, завжди підкреслює, що країна рухається у фарватері європейської політики щодо Росії. При цьому він вважає, що можна буде казати про поступове зняття санкцій, коли Росія почне виконувати умови.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня російський лідер Володимир Путін відвідав весілля глави МЗС Австрії – 53-річної Карін Кнайсль, після чого її розкритикували інші політики і навіть закликали піти у відставку.