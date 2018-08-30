Журналісти дізналися, кого Порошенко призначив головою передвиборчого штабу

Ковальчук і Гринів займали аналогічні посади під час президентської кампанії Порошенка у 2014 році.

Головою передвиборчого штабу президента України Петра Порошенка, який буде займатися організацією його майбутньої президентської кампанії, став Віталій Ковальчук - перший заступник глави Адміністрації президента.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на двох не названих співрозмовників у керівництві АПУ.

У середині серпня Порошенко провів закриту нараду з учасниками штабу, на якій представив Ковальчука як його керівника.

Читайте такожЖурналісти оприлюднили рейтинг 100 найвпливовіших людей України

"Ковальчук буде займатись організаційними питаннями як на центральному рівні, так і на місцях, натомість Ігор Гринів (народний депутат від "БПП") буде керівником кампанії. Він відповідає за стратегію, а також змістовне наповнення", - сказав співрозмовник "Громадського". Водночас він наголосив, що процес формування штабу і розподіл обов’язків між його членами триває.

Ковальчук не прокоментував питання "Громадського" щодо його призначення головою передвиборчого штабу. Натомість Гринів у середині серпня в інтерв’ю виданню "Главком" підтвердив, що буде керівником виборчої кампанії Порошенка.

Ковальчук і Гринів займали аналогічні посади під час президентської кампанії Порошенка у 2014 році. Тоді Ковальчук також відповідав за організаційні питання, натомість Гринів створив передвиборче гасло "Жити по-новому".

Аналогічні функції вони виконували і у штабі "БПП" під час парламентських виборів 2014 року. Натомість на місцевих виборах-2015 передвиборчий штаб партії президента очолював народний депутат Ігор Кононенко, а за змістовне наповнення кампанії відповідала народний депутат Вікторія Сюмар.