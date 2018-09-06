Україна попросила керівництво Бундестагу сприяти звільненню полонених Кремля

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цполитинцадзе попросила керівництво Бундестагу сприяти звільненню українських бранців Кремля.

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Про це йшла мова на зустрічі Климпуш-Цинцадзе з заступником президента Бундестагу, заступником лідера Вільної демократичної партії ФРН Вольфаном Кубики, а також з головою комітету з прав людини і гуманітарної допомоги Гюде Йенсен і членом комітету з питань економіки та енергетики німецького Бундестагу Іоганном Заатгофом, повідомляє Урядовий портал.

«Іванна Климпуш-Цинцадзе попросила керівництво Бундестагу сприяти звільненню українських бранців Кремля», - йдеться в повідомленні.

Вона докладно пояснила ситуацію з приводу незаконно ув'язнених і утримуваних громадян України на території Росії і в Криму, і зазначила, що підтримка Німеччини у визволенні заручників Кремля є надзвичайно важливою для України.

Сторони обговорили хід імплементації Мінських домовленостей і дієвість санкцій проти Росії. Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна дуже відповідально ставиться до імплементації Мінських угод і чекає зустрічних кроків з боку Російської Федерації.

Віце-прем'єр також подякувала за те, що дипломатичний діалог двох країн залишається надійним, а також за політичну підтримку України Німеччиною на міжнародній арені.