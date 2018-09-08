Анонсовані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям - Євросоюз

Там закликали уникати будь-яких кроків, які перешкоджатимуть реалізації мінських угод.

Євросоюз заявляє, що оголошення так званих "виборів" на території ОРДЛО суперечить мінським домовленостям.

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Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич. У тексті підкреслюється, що Євросоюз повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах своїх міжнародно визнаних кордонів.

У ЄС наголошують, що реалізація мінських угод всіма сторонами є ключем до досягнення стійкого мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У цьому контексті оголошення про те, що так звані "вибори" відбудуться у так званій "Луганській Народній Республіці" та "Донецькій Народній Республіці" 11 листопада 2018 року, суперечить духу та букві мінських угод, які мають конкретні положення щодо організації місцевих виборів у цьому регіоні", - заявили в Євросоюзі.

Там закликали уникати будь-яких кроків, які перешкоджатимуть реалізації мінських угод.

"Ми сподіваємось, що в цьому відношенні Росія, зокрема, повністю використає свій вплив на сепаратистів", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 7 вересня бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили "вибори" своїх ватажків і "депутатів" на 11 листопада.

МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з наміром окупаційної адміністрації РФ провести "позачергові вибори" на Донбасі.