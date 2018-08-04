Продовження дії закону про особливий порядок самоврядування ОРЛДО залежатиме від іноземних партнерів - Парубій

За його словами, цей рік продемонстрував, що жодних змін на Донбасі не відбулося.

Рішення щодо продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в ОРЛДО багато в чому залежатиме від іноземних партнерів України.

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Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, перебуваючи у Тустані на Львівщині, повідомляє прес-служба парламенту. Зокрема, він наголосив, що продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області у жовтні цього року не матиме жодного впливу, «оскільки Путін не планував і не планує виконувати будь-які угоди».

«Цей рік продемонстрував, що жодних змін не відбулося. Перед цьогорічним завершенням терміну ми будемо радитись, чи необхідно продовжувати дію закону, чи такої необхідності вже немає», - сказав він.

Спікер зауважив, що це рішення в деякій мірі буде залежати і від позиції міжнародних партнерів, «бо зрозуміло, що вкрай важливо втримати санкції проти Росії».

«Важливо зберегти міжнародне позиціювання України для захисту українських інтересів не тільки на загально-державному рівні, наскільки це можливо», - наголосив Парубій.

За його словами, «з цього питання буде проведено нараду з головами фракцій, де і буде визначено, продовжувати чи ні дію цього закону».

Як повідомляв УНІАН, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

6 жовтня 2017 року Верховна Рада продовжила ще на рік його дію.

Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише після виконання умов, викладених у ст.10, зокрема у частині щодо виводу всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання якихвибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.