СБУ вирішила залучити Медведчука до звільнення заручників з полону бойовиків

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБ України.

Як наголошується в повідомленні, станом на 23 грудня зусиллями української влади і волонтерів вже звільнено 1351 громадянина України. Але ще сотні наших співвітчизників страждають в катівнях бойовиків.

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В СБУ дійшли висновку про доцільність нестандартних заходів, аби добитися головного – звільнення цих людей ще до Різдва. Тож у Службі безпеки визнали за доцільне до реалізації плану залучити робочу групу у складі першого заступника голови СБУ, керівника Антитерористичного центру при СБУ Василя Грицака, голови Міжвідомчого центру з обміну полоненими Юрія Тандіта та інкорпорувати до цієї роботи Віктора Медведчука.

В СБУ переконані, що таке рішення в ситуації, що склалася, пришвидшить темпи звільнення людей.

Визволення та повернення громадян України додому стане ключовим критерієм, за яким і можна буде оцінити ефективність розробленого плану, підкреслюється в повідомленні.