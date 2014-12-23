СБУ вирішила залучити Медведчука до звільнення заручників з полону бойовиків
Служба безпеки України підготувала план, який має завершити процес звільнення українських заручників із полону бойовиків на тимчасово окупованій території окремих районів Луганщини та Донеччини.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБ України.
Як наголошується в повідомленні, станом на 23 грудня зусиллями української влади і волонтерів вже звільнено 1351 громадянина України. Але ще сотні наших співвітчизників страждають в катівнях бойовиків.
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В СБУ дійшли висновку про доцільність нестандартних заходів, аби добитися головного – звільнення цих людей ще до Різдва. Тож у Службі безпеки визнали за доцільне до реалізації плану залучити робочу групу у складі першого заступника голови СБУ, керівника Антитерористичного центру при СБУ Василя Грицака, голови Міжвідомчого центру з обміну полоненими Юрія Тандіта та інкорпорувати до цієї роботи Віктора Медведчука.
В СБУ переконані, що таке рішення в ситуації, що склалася, пришвидшить темпи звільнення людей.
Визволення та повернення громадян України додому стане ключовим критерієм, за яким і можна буде оцінити ефективність розробленого плану, підкреслюється в повідомленні.