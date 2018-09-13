Закріплення у Конституції курсу на вступ до НАТО є внутрішньою справою України - заступник генсека альянсу

Водночас в Альянсі підтверджують визнання прагнень України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

Заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з політичних питань та політики безпеки, посол Алехандро Альваргонсалес заявляє, що закріплення у Конституції зовнішньополітичного курсу на вступ до Альянсу є внутрішньою справою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

"На останньому саміті НАТО чітко заявило, що висновки Бухарестського саміту були знову підтверджені, тому ми значною мірою враховуємо ваші прагнення ", - заявив Альваргонсалес.

"Але стосовно конституційної реформи - це внутрішній процес, який залежить від ваших депутатів. Ви суверенна держава, і з цієї причини я не насмілюся втручатися у ваші обговорення", - наголосив заступник генсека НАТО.

Окремо він нагадав, що на останньому саміті Альянсу, який відбувся цього року у липні у Брюсселі, "союзники НАТО визнали прагнення України стосовно членства в Альянсі".

"Двері НАТО залишаються відкритими, й Україна є одним з найближчих партнерів НАТО", - наголосив Альваргонсалес.

Читайте такожУ Раді оприлюднили текст змін до Конституції про курс України в Євросоюз і НАТО

Також заступник генсека Альянсу заявив, що з метою наближення до членства у НАТО Україна має зосереджувати увагу на тому, що добитися справжнього поступу у процесі реформ.

У зв'язку з цим він зауважив, що Україна останніми роками зробила багато, але "певні важливі виклики залишаються попереду".

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Верховній Раді був зареєстрований президентський проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» (№ 9037). Метою змін є законодавче закріплення в Основному Законі незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та НАТО.

Законопроектом також пропонується виключити з Конституції положення, що передбачає використання військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

Попередньо планується, що парламент розгляне ці зміни 20 вересня.