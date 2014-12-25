В РНБО мають намір скоротити кількість пунктів пропуску в зоні АТО

"Кількість пропускних пунктів через оборонні рубежі буде скорочено, кожного, хто їх перетинає, будуть ретельно перевіряти, а будь-які обхідні шляхи будуть повністю перекриті", - зазначив секретар РНБО. Про це повідомляє ZN.UA.

Турчинов зазначив, що замах на першого віце-спікера парламенту Андрія Парубія яє ще одним елементом небезпеки зростання терористичної загрози і спроби дестабілізувати ситуацію всередині України.

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"Агресори, постійно порушуючи домовленості про припинення вогню, щодня намагаються і не можуть прорвати оборону наших Збройних сил на Сході, тому вони вирішили перенести підступну терористичну війну у всі регіони країни", - сказав він.

Турчинов зазначив, що СБУ, МВС та всі силові підрозділи повинні забезпечити не тільки розкриття всіх терористичних замахів, але і "вибудувати систему надійного захисту наших громадян від тероризму".