Мер Полтави, якого депутати відправили у відставку, заявив про невизнання рішення

Мамай вважає себе легітимним міським головою, і готовий оскаржувати в суді своє звільнення з посади.

Усунений 14 вересня депутатами міськради з посади мера Полтави Олександр Мамай вважає себе легітимним міським головою, і не збирається віддавати печатку міськради новообраному секретарю Олександру Шамоті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мамай заявив на прес-конференції.

«Якщо вони - Матковський (голова фракції БПП у міськраді Андрій Матковський) і Каплін (народний депутат від БПП Сергій Каплін) - хочуть мене змістити, то нехай роблять все за законом. На виборах я набрав 62%, а вони разом набагато менше. Я - мер. Ось печатка. Нікуди вона не зникла. Вона знаходиться у мене. Я тут постійно на роботі. На телефоні 24 години на добу. Якщо хтось хоче вирішити мене звільнити, то все необхідно робити у правовому полі», - заявив Мамай.

Далі він пояснив, чому не визнає рішення сесії міськради від 14 вересня, де 2/3 депутатів висловили йому недовіру і усунули з посади.

«21 серпня була сесія. Кворуму не було. Я її не відкрив. Потім сесію вів Шамота. Вони взяли нових депутатів. Це незаконно. Це була не сесія, а збори депутатів. Всі ті рішення ми не визнаємо. Тоді ж вони зняли секретаря Оксану Деркач, але це теж антизаконно. Все необхідно робити за законом. На сесії 31 вересня ми можемо нових депутатів прийняти. Тоді і голосувати інші, в тому числі і кадрові рішення», - сказав Мамай.

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Він також заявив, що вже звернувся до поліції, і готовий подати відповідний позов до суду.

«Поки поліція, СБУ, прокуратура повинні відкрити кримінальне провадження. Вони наразі не знають, куди їм бігти і що робити. Начальник поліції Полтави заявив, що все буде в рамках закону. Якщо мене вони законно на наступній сесії знімуть, то я встав і пішов. Судитися не буду», - сказав Мамай.

Крім того Мамай погрозив розпустити міську раду, якщо депутати не зможуть зібратися на чергову сесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході прес-конференції.

За словами Мамая, у разі відсутності кворуму на засіданні, запланованому на 21 вересня, він призначить наступне за 10 днів.

«Якщо 1-3 жовтня не буде кворуму, то призначу на 15 жовтня. Не буде й тоді кворуму, то я розпущу міськраду», - запевнив Мамай.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня депутати Полтавської міськради висловили недовіру міському голові Полтави Олександру Мамаю і обрали Шамоту новим секретарем міськради.

Однак Оксана Деркач, яка обіймала посаду секретаря міськради, не визнає свого звільнення і наголошує, що під час процедури були порушені регламент міськради і законодавство. Мамай також вважає незаконними події, які відбулися 14 вересня.

Сьогодні вранці Шамота не зміг потрапити до свого робочого кабінету у виконкомі, поки не були зламані двері.

Як передає кореспондент УНІАН, Шамота о 8-й годині ранку прийшов до міськвиконкому, але виявилося, що кабінет секретаря міськради закритий, а де ключі, нікому невідомо. Пошуки ключів не дали результату.

«Я не можу потрапити до кабінету. Замість того, щоб працювати і вирішувати нагальні проблеми міста, ми змушені шукати ключ і ніхто не знає, де він», - зазначив Шамота і викликав поліцію, щоб відкрити кабінет.

Двері до кабінету секретаря міськради через відсутність ключів були відкриті в присутності правоохоронців.

Шамота у їх супроводі увійшов до кабінету і не виявив печатки міськради, у зв'язку з чим звернувся до поліції.

Крім того Шамота звернувся до поліції у зв'язку зі зникненням печатки міськради.