Парубій передбачає, що законопроекти про мову парламент розгляне в жовтні

Наразі спікер ВР проводить консультації з парламентськими фракціями.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій передбачає, що законопроекти про мову парламент розгляне у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Парубій наголосив на вагомості цього питання і зазначив, що воно є для нього “питанням честі”.

“Я говорив про те, що є кілька зареєстрованих законопроектів. Один з них – об’єднаний, комітетський, де різні ініціативи були зібрані в один законопроект. Але ми будемо розглядати усі їх у тій послідовності, в якій вони були зареєстровані”, - сказав спікер ВР.

Він повідомив, що попередньо блок законопроектів Комітету з питань культури і духовності заплановано до розгляду в жовтні.

“І коли, в який тиждень, це вже буде конкретно — я повідомлю напередодні”, - зауважив Парубій і додав, що зараз він проводить консультації з фракціями, адже важливо отримати позитивний результат щодо закону про мову.

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Раніше Парубій зазначав, що після визнання неконституційним так званого «закону Колесніченка-Ківалова» в державі «утворився вакуум» в питанні мови.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») набрав чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачалось, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяв використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою у конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Основному Закону.

Голова КС Станіслав Шевчук у квітні заявив, що після визнання неконституційним закону «Про засади державної мовної політики» мовні відносини в Україні регулюються статтею 10 Основного Закону.