Комітет рекомендує Раді розглянути проект про посилення контролю прилеглої зони

Закон дозволить встановити спеціальний режим у 24-мильній зоні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони одностайно підтримав проект закону «Про прилеглу зону».

Про це заявила народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

"Він дозволяє використати право, що має наша держава згідно з міжнародною Конвенцією ООН з морського права 1982 року та встановити спеціальний режим у 24-мильній зоні (зовнішня межа смуги зеленого кольору на схемі)", - пише народний депутат.

За її словами, це значно збільшить спроможності наших ВМС та морської охорони у боротьбі з контрабандою та незаконними операціями, що здійснюють кораблі з заходом у закриті порти анексованого Криму. Крім того, встановлення прилеглої зони дозволить ліквідувати «відстійник» кораблів, що задіяні в контрабандних операціях на південь від Одеси, котрі користуються тим, що законодавство України обмежує ВМС та морській охороні перевіряти кораблі на відстані, що є більшою за 12 морських миль від берегової лінії, пише Фріз.

"Законопроект є третьою спробою регламентувати питання прилеглої зони за роки незалежності. Попередні спроби натикалися на спротив проросійських агентів впливу, що під різними приводами блокували його прийняття. Нинішній законопроект був розроблений робочою групою у складі представників МЗС, ДПСУ, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, Прокуратури АРК та Міністерства культури", - наголошує народний депутат.