ГПУ допитає Шуфрича, Мірошниченка, Макеєнка, Ківалова і Герман по голосуванню за "диктаторські закони"

Про це повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці в соцмережі.

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За його словами, цих депутатів "раніше не допитували з приводу обставин проведення голосування за закони, прийняті на пленарному засіданні Верховної Ради 16.01.2014".

У повідомленні також йдеться, що в цей же день в ГПУ викликаний Олександр Єфремов. "Але у нього вже інша тематика - вугільна", - зазначено в повідомленні.