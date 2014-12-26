ГПУ допитає Шуфрича, Мірошниченка, Макеєнка, Ківалова і Герман по голосуванню за "диктаторські закони"

19:34, 26 грудня 2014
Політика
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На допит в Генеральну прокуратуру України (ГПУ) 29 грудня викликані народні депутати Нестор Шуфрич, Юрій Мірошниченко, Сергій Ківалов, Володимир Макеєнко і Ганна Герман з приводу голосування за "диктаторські закони" 16 січня.

В ГПУ вызвали депутатов, голосовавших за

Про це повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці в соцмережі.

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За його словами, цих депутатів "раніше не допитували з приводу обставин проведення голосування за закони, прийняті на пленарному засіданні Верховної Ради 16.01.2014".

У повідомленні також йдеться, що в цей же день в ГПУ викликаний Олександр Єфремов. "Але у нього вже інша тематика - вугільна", - зазначено в повідомленні.

Post by Олена Яхно.

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