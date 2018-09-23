Україна не допустить, щоб Путін диктував умови судноплавства в Чорному та Азовському морях - Турчинов

Секретар РНБО підкреслив, що Україна посилює військово-морську присутність в регіоні Чорного та Азовського морів з метою протидії провокаціям Росії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що Україна не допустить, щоб Російська Федерація диктувала їй умови судноплавства в Чорному і Азовському морях.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО повідомив журналістам у неділю.

Він нагадав, що нещодавно відбулося засідання РНБО, на якому було прийнято рішення "про посилення військової присутності, в першу чергу Військово-морських сил України, в Азовському морі для того, щоб протидіяти тим системним провокацій, які здійснює Росія проти України".

"Фактично, ми бачимо спроби Росії провести морську блокаду портів в Азовському морі, і тому наша позиція - не допустити цього. Не буде Російська Федерація домінувати в Чорному і Азовському морі", - підкреслив секретар РНБО.

"Безумовно, для цього ми повинні значно підсилити наш потенціал в цьому регіоні, і цим займається Рада національної безпеки, який поставив чітке завдання перед кожною силовою структурою. Над цим працюють, в першу чергу, наші Збройні сили, Військово-морський флот", - заявив Турчинов.

Він підкреслив, що Азовське та Чорне моря були українськими, і вони будуть українськими, "і не буде Росія нам диктувати умови і судноплавства, і нашої роботи в цьому регіоні".

Раніше секретар РНБО висловив надію, що Російська Федерація, яка окупувала український Крим, не чинитиме провокацій під час проходження українських військових кораблів через Керченську протоку.

"Якраз зараз я спілкувався з міністром оборони, і він мені підтверджує, що наші кораблі почали прохід через Керченську протоку. І я сподіваюся, що російська сторона не насмілиться вчинити будь-які провокації проти представників Військово-морських сил України, і вже сьогодні ввечері ми матимемо інформацію, що вони увійшли до Азовського моря", - зазначив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" і морський буксир A830 "Корець" вирушили з походом із Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

З порту Бердянськ для зустрічі пошуково-рятувального судна A500 "Донбас" і морського буксира A830 "Корець" в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни".