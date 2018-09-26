Порошенко у свій день народження обмінявся з дружиною ніжностями (відео)

Президенту України Петро Порошенко в середу, 26 вересня, виповнилося 53 роки. Свій день народження глава держави відзначає в США.

26 вересня Марина Порошенко публічно привітала чоловіка з днем народження на сторінці "Фонд Порошенку" в Facebook.

У святковому пості Марина Порошенко розхвалює характер і мудрість президента, а також бажає йому і далі "вселяти віру, дарувати надію і примножувати любов".

В кінці посту дружина додала: "Многая літа, пане президенте!"

На привітання дружини Петро Порошенко відповів так само публічно - на своїй сторінці. Він подякував коханій, а заодно і усім українцям, які привітали його в цей день. Крім того, Петро Порошенко похвалився, що зараз він веде "напружену дипломатичну роботу".