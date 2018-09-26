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Порошенко у свій день народження обмінявся з дружиною ніжностями (відео)

16:20, 26 вересня 2018
Політика
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У святковому пості Марина Порошенко розхвалює характер і мудрість президента, а також бажає йому і далі "вселяти віру, дарувати надію і примножувати любов".

В кінці посту дружина додала: "Многая літа, пане президенте!"

Скріншот: Facebook/Фонд Порошенка

На привітання дружини Петро Порошенко відповів так само публічно - на своїй сторінці. Він подякував коханій, а заодно і усім українцям, які привітали його в цей день. Крім того, Петро Порошенко похвалився, що зараз він веде "напружену дипломатичну роботу".

Скріншот :Facebook/Петро Порошенко
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Теги: #Порошенко#президент#день народження