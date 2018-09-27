У Кремлі поки не вирішили, як відповісти на введення Україною "транспортних" санкцій

Як заявив прес-секретар російського президента, РФ виходить з принципу взаємності і зі своїх інтересів.

Росія наразі не сформулювала якихось заходів у відповідь після введення Україною санкцій проти російських компаній.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Тут і зараз я не можу вам точно сказати, наразі будь-яких заходів у відповідь не сформульовано. Але я ще раз тільки можу вам сказати, що, безумовно, ми виходимо з принципів взаємності, це раз. І ми виходимо з пріоритету тих кроків, які найкращим чином відповідають нашим інтересам», - відповів Пєсков на запитання, чи планує Москва ввести санкції у відповідь.

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Як повідомляв УНІАН, Україна ввела санкції проти російських транспортних підприємств «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт» і «Газгольдер» за співпрацю з компаніями на окупованому Донбасі.

За інформацією СБУ, протягом 2018 року низка російських юридичних і фізичних осіб уклали "зовнішньоекономічні угоди" з транспортними підприємствами, що працюють на тимчасово окупованій території. "На підставі цих договорів відбувається систематичне незаконне переміщення вантажів через закриті пункти пропуску "Ізварине", "Довжанський" і "Червона Могила" Луганської митниці", - повідомили в СБУ.

Санкційні заходи передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України і інші обмеження, які не дозволять порушникам надалі здійснювати фінансово-господарську діяльність в Україні та запобігають виведення капіталів за межі України.