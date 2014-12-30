Яценюк підкреслив важливість для України проекту "Стіна"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо реалізації проекту "Стіна".

Яценюк зазначив, що передбачено 300 млн грн на укріплення державного кордону на наступний рік. "Уряд ухвалив рішення. Я дуже послідовний у цьому питанні. Ми будемо будувати кордон", - сказав Яценюк.

Він наголосив, що кордон має украплюватися для того, щоб не було незаконної міграції, торгівлі людьми, зброєю та наркотиками, а також, щоб не було "російських терористів і бандитів".

"Щоб держава мала контроль над своїм кордоном", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, уряд у 2014 році ухвалив новий план заходів щодо охорони українсько-російського кордону та територій, прилеглих до зони АТО і Криму. Проект «Стіна» передбачає створення на кордоні двох оборонних рубежів, їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника. Основний обсяг робіт становить близько 1,5 тис. кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки, понад 4 тис. бліндажів і створення 60-кілометрового загородження, яке неможливо підірвати.

Терміни реалізації проекту “Стіна” 3 роки - 2014-2016 роки. На проект передбачено витратити 8,362 млрд грн. Вартість облаштування 1 кілометру державного кордону в рамках цього проекту в середньому становить 3,7 млн грн.