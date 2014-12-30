Підсумки прес-конференції Яценюка: Крим повернуть онуки, інвесторів найближчим часом не чекати

Швидкої відповіді на Крим немає

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що геополітично швидкої відповіді на Крим немає, але при цьому наголосив, що Крим залишається українською територією.

Якщо Господь Бог нам допоможе, ще при нас всіх ми повернемо контроль над Кримом. Якщо ні, то це зроблять наші діти або внуки.

При цьому він вважає, що шансів на те, аби Крим став офшорною зоною, мало, оскільки «ніхто не захоче, щоб активи, які обліковуються у Криму, потрапили під санкції».

Читайте такожПрем'єр: в Україні вже понад 800 тисяч переселенців з Криму та ДонбасуТакож прем’єр заявив, що з Кримом має зберігатися обмежене пасажирське і вантажне сполучення.

"Якщо б не людський фактор, - там проживають наші громадяни, там проживають наші побратими, кримськотатарське населення, - якщо б не людський фактор, я би повністю заборонив будь-яке переміщення пасажирів і вантажівок до того моменту, доки звідтіля не заберуться росіяни", - наголосив Яценюк і додав, що це більше його людська позиція, ніж позиція прем'єра.

Роль МВФ

В 2015 році Україна розраховує передусім не на інвесторів, а на міжнародні фінансові організації, умовою допомоги яких є скорочення соціальних витрат і ефективне реформування економіки.

За словами Яценюка, Україна розраховує одержати кредитний транш від ключового кредитора – Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи місії Фонду в січні 2015 року, і готова спрямувати кошти, в разі їх отримання, на стабілізацію платіжного балансу і системи державних фінансів

Якби ми не проводили реформи, то фігуру з трьох пальців одержали б, а не фінансову допомогу

Він наголосив, що очікування не виправдаються, якщо «ми сидітимемо і нічого не робитимемо». «Але якщо підемо шляхом важких реформ, то люди побачать, що ми робимо. Тоді наші кредитори отримають моральне право говорити своїм платникам податків у Брюсселі чи Берліні, що ми заслуговуємо на допомогу», - відзначив прем'єр-міністр, додавши, що уряд виправдовує очікування і проводить реформи.

Читайте такожНова угода з МВФ зупинить паніку на валютному ринку - ПорошенкоНа його переконання, виконання програми МВФ «збільшить наші золотовалютні резерви і поверне довіру до банківської системи».

Всі попередні два транші ми отримували не за красиві очі і не за гарну англійську, а ми отримували за чітке виконання кожного критерію, який був прописаний в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом

У рамках програми, зокрема, Кабмін збирається прискорити програму підвищення цін на газ для населення до ринкових.

«Нагадаю, у нас є заздалегідь погоджений з МВФ графік підняття цін і тарифів. Ми чекаємо, що місія приїде 8 числа (січня - УНІАН). Думаю, що нам потрібно змінити графік і прискорити темпи приведення вартості природного газу і послуг теплокомуненерго до ринкового рівня», - сказав Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, уряд збереже субсидії на всі енергоресурси для незахищених верств населення, які можуть становити до 20 млн громадян.

Саме від міжнародних фінансових організацій очікують в уряді надходження коштів в Україну, оскільки інвесторів хвилюють питання безпеки в Україні, врегулювання конфлікту на сході, встановлення контролю на кордоні, стабілізація фінансової та банківської системи, скорочення податків і одночасне скорочення соціальних витрат, а також детінізація економіки і боротьба з корупцією.

Читайте такожПорошенко створив Національну інвестиційну раду«У 2015 році ми не чекаємо приватних інвесторів. 2015 рік – це інвестиції міжнародних фінансових організацій. Вони як першопрохідці й вони гаранти виконання реформ для приватних інвесторів», - сказав Яценюк.

Також уряд розраховує збільшити доходи бюджету за рахунок легалізації бізнесу і податкової дисципліни великих підприємств-платників податків.

12 млрд грн ми одержали від великого бізнесу в 2014 році. Хотілося б більше, але ми боремося з тим, аби великий бізнес не йшов у тінь і сплачував податки

Енергетика

В українських підземних сховищах накопичено 11,7 мільярда кубічних метрів газу, поставки вугілля перевищили витрати, Україна диверсифікує джерела поставок газу та ядерного палива.

Сьогодні Україна в Брюсселі підпише контракт з американсько-японською компанією Westinghouse про збільшення поставок ядерного палива на вітчизняні атомні станції.

Крім того, Україна розраховує на укладення з Росією прямих контрактів на імпорт вугілля для потреб українських ТЕС за цінами, які б не перевищували ціни ринку України.

«Поетапно ми відновлюємо процес поставок вугілля, і, як тимчасове рішення, сподіваюся на укладення публічного і прозорого контракту між державними компаніями України та державними компаніями Росії за ціною, яка не повинна бути вищою, ніж ціна внутрішньої української теплової енергетики

Читайте такожУ Дебальцево заблоковані 900 вагонів із вугіллямТакож Україна, яка відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля через воєнні дії на Донбасі, веде переговори з Росією про прямий контракт на імпорт електроенергії з території РФ на рівні державних компаній. Яценюк наголосив, що це буде прямий контракт між держкомпаніями без "прокладок".

Прем’єр нагадав, що окрім забезпечення життєдіяльності підприємств і домогосподарств на підконтрольній території, Україна витрачає близько 300 мільйонів кубічних метрів газу на місяць на забезпечення опалення окупованих районів Донбасу, також туди йде близько 800 мільйонів кВт електроенергії. Водночас на підконтрольних бойовикам територіях заблоковано близько чотирьох мільйонів тон видобутого українськими шахтарями вугілля.

Куди йдуть гроші

Прем’єр розповів, як витрачаються надходження від військового збору, куди підуть кошти від податку на нерухомість, що дасть фінансова децентралізація, скільки треба на відновлення Донбасу і наскільки Україні потрібна «Стіна».

Місцеві органи влади завдяки ухваленому Верховною Радою України 29 грудня закону про бюджетну децентралізацію матимуть всі механізми досягнення фінансової самостійності - органи місцевого самоврядування поповнюватимуть свої бюджети за рахунок надання адміністративних послуг і податків, які на основі прийнятого парламентом бюджетного законодавства стягуватимуться на місцевому рівні.

Наприклад, податок на нерухомість, який передбачає оплату в розмірі 24 грн на рік за квадратний метр квартири, яка перевищує 60 квадратних метрів, і будинки, більші за 120 квадратних метрів, адмініструватиметься і надходитиме винятково до місцевих бюджетів.

Податок на нерухомість встановлюється і збирається винятково органами місцевої влади і йде в дохідну частину винятково органів місцевої влади

За даними прем’єра, українці в період з серпня по кінець грудня сплатили до бюджету 1,885 млрд грн військового збору, проте додаткові витрати на оборону і армію порівняно з 2013 роком зросли на 15,6 мільярда гривень.

Яценюк також зазначив, що передбачено 300 мільйонів гривень на укріплення державного кордону на наступний рік (проект «Стіна»).

Я дуже послідовний у цьому питанні. Ми будемо будувати кордон

Він наголосив, що кордон має украплюватися для того, щоб не було незаконної міграції, торгівлі людьми, зброєю та наркотиками, а також, щоб не було "російських терористів і бандитів.

Щодо перспектив відновлення Донбасу, Яценюк заявив, що ніхто не знає, скільки для цього потрібно грошей, пославшись на брак даних.