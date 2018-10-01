Рада у четвер розгляне законопроект про мову і перейменування двох областей

Серед іншого, в четвер у другому читанні розглядатиметься законопроект про внесення змін до статутів ЗС в частині вітання “Слава Україні!”.

У четвер, 4 жовтня, Верховна Рада України розгляне законопроект про мову і зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, у вівторок, 2 жовтня, Рада розглядатиме, зокрема, законопроекти щодо оздоровлення і відпочинку дітей, правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Також розглядатиметься законопроект про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ. Крім того, у другому читанні необхідно розглянути законопроект щодо забезпечення офіційної публікації законів України - про функціонування парламентської газети “Голос України”.

“Якщо ми не продовжимо дію цього видання, ми обірвемо процес законодавчого забезпечення. Ми просто не зможемо публікувати закони, прийняті Верховною Радою. Згідно із законом, публікація в “Голосі України” зазначає остаточний момент затвердження закону і набуття ним чинності”, - наголосив Парубій.

У середу, 3 жовтня, зазначив спікер, ВР розглядатиме питання ратифікації міжнародних угод.

Водночас, у четвер, 4 жовтня, парламент розглядатиме законопроект про мову в Україні. Парубій нагадав, що законопроектів з цього питання є 4 і всі вони пройшли профільний комітет.

“Я буду пропонувати, щоб ми розглядали закон про мову в Україні за повною процедурою, щоб усі доповідачі усіх 4 законів мали можливість виступити”, - сказав голова ВР і додав, що в ході обговорення необхідно буде вибрати один законопроект, який буде ухвалено в першому читанні.

Парубій також повідомив, що в четвер розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Серед іншого, в четвер у другому читанні розглядатиметься законопроект про внесення змін до статутів Збройних сил в частині вітання “Слава Україні!”. ВР крім того розгляне два законопроекти щодо питань національної безпеки і оборони, а також щодо публічних закупівель.

Раніше Парубій зазначав, що після визнання неконституційним так званого «закону Колесніченка-Ківалова» в державі «утворився вакуум» в питанні мови.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») набрав чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачалось, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяв використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою у конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Основному Закону. Голова КС Станіслав Шевчук у квітні заявив, що після визнання неконституційним закону «Про засади державної мовної політики» мовні відносини в Україні регулюються статтею 10 Основного Закону.