Звіт ОБСЄ: українсько-російський кордон перетинають люди в формі, Росія продовжує красти вугілля

Як йдеться в звіті місії на сайті ОБСЄ, який цитує Радіо Свобода, це найбільша кількість, яку спостерігали експерти з початку роботи місії в липні.

Як допускають в ОБСЄ, це може бути пов’язане із наближенням новорічних святкувань. Люди перетинали кордон поодинці і групами в напрямку до Росії і зворотному. За даними спостерігачів, такі переходи відбувалися переважно у пункті пропуску «Донецьк». На цьому ж пункті пропуску збільшилася кількість людей із «георгіївськими стрічками», які перепитають кордон, йдеться в повідомленні.

Спостерігачі повідомляють також про збільшення випадків перетину кордону автомобілями із наклейками «ДНР»/«ЛНР» на місці українського прапора на номерах.

Читайте такожОБСЄ фіксує, що Росія масово краде українське вугілляСпостерігачі також заявляють, що за тиждень спостерігали велику кількість самоскидів, що перевозять вугілля з Луганської області в Росію – по 2-3 партії на день. За даними експертів, на в’їзді з Росії машини були порожні.

Загалом, за даними спостерігачів, ситуація на двох пропускних пунктах залишалася спокійною.

Цього місяця Організація з безпеки і співпраці в Європі через спротив Росії знову не змогла розширити мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» й «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.

Постійна рада представників 57 країн-членів ОБСЄ, де рішення ухвалюють повним консенсусом, змогла лише продовжити ще на три місяці, до 23 березня наступного року, чинний мандат цієї місії. Вона складається з 22 спостерігачів, які працюють у згаданих двох точках із кількох сотень кілометрів лінії кордону, яка наразі непідконтрольна Україні.