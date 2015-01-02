МЗС Латвії: НАТО та ЄС мають серйозно ставитися до небезпеки "російського світу"

Про це в інтерв’ю DW розповів глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Президент Путін намагається воскресити велич Росії у вигляді Російської імперії. Водночас він кидає виклик НАТО - у тому числі й задля того, щоб чітко продемонструвати громадянам Росії свої намагання створити сильнішу, наполегливішу, незалежнішу Росію", - пыдкреслив Рінкевічс.

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За його словами, якщо прослухати кілька з цьогорічних промов Путіна, то можна побачити, що у всіх них прослідковується одна й та сама лінія.

"Я думаю, нам усім - як у НАТО, так і в ЄС, - потрібно дуже серйозно ставитися до небезпеки, яка виникає у зв’язку з концепцією "російського світу", - підкреслив Рінкевічс.