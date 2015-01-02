МЗС Латвії: НАТО та ЄС мають серйозно ставитися до небезпеки "російського світу"
Підхід НАТО та ЄС до вирішення української кризи правильний, але російська агресія вимагає нової стратегії на рівні обох організацій.
Про це в інтерв’ю DW розповів глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.
"Президент Путін намагається воскресити велич Росії у вигляді Російської імперії. Водночас він кидає виклик НАТО - у тому числі й задля того, щоб чітко продемонструвати громадянам Росії свої намагання створити сильнішу, наполегливішу, незалежнішу Росію", - пыдкреслив Рінкевічс.
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За його словами, якщо прослухати кілька з цьогорічних промов Путіна, то можна побачити, що у всіх них прослідковується одна й та сама лінія.
"Я думаю, нам усім - як у НАТО, так і в ЄС, - потрібно дуже серйозно ставитися до небезпеки, яка виникає у зв’язку з концепцією "російського світу", - підкреслив Рінкевічс.