Савченко вже 20 днів голодує

Про це повідомив її адвокат Микола Полозов в Twitter.

"Сьогодні 20-ий день голодування депутата Верховної Ради України Надії Савченко в російській в'язниці", - нагадав він, передає Українська правда.

"СІЗО-6, в якому тримають Надію Савченко закритий на свята для відвідування до 11.01 включно. Закликаю членів Громадської спостережної комісії відвідати її в ці дні", - додав Полозов.

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Інший захисник Савченко Марк Фейгін в своєму Twitter передав прохання до президента України Петра Порошенка: "Передайте Петру Олексійовичу, щоб він в Казахстані, на переговорах в "нормандському" форматі, поговорив з Путіним про Савченко. Важко тут нам".

Як відомо, 15 грудня стало відомо, що Савченко оголосила голодування. Адвокат Ілля Новіков стверджує, що українська льотчиця відмовляється їсти з 13 грудня.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім відправлена до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі журналістів ВГТРК під Луганськом.

З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім її перевели до Москви.