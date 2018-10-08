Українця Сущенка етапували до російської колонії - адвокат

Російський суд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму.

Незаконно засудженого в РФ українського журналіста Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання у Росії.

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Про це у Facebook повідомив адвокат українця Марк Фейгін.

"За попередньою інформацією, Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки та звинувативши в шпигунстві.

27 березня 2018 року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона обвинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня 2018 року Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму. 12 вересня 2018 року Верховний суд РФ визнав цей вирок законним.