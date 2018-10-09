Сьогодні в ПАРЄ поразки зазнала не лише Росія, а і ті, хто намагається її «відмазувати» - Клімкін

Глава МЗС наголосив, що в ПАРЄ вдалося відстояти демократичні цінності і принципи.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи поразки зазнала не лише Російська Федерація, а і ті, хто намагається її «відмазувати» за порушення основоположних принципів міжнародного права.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Рішення проти повернення Росії в ПАРЄ є рішенням на користь парламентських повноважень Ради Європи, її цінностей та принципів, як би пафосно це не звучало. Ми спільно відбили ще одну атаку. Це поразка не лише Росії, а й тих, хто системно намагається її «відмазувати»", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, ПАРЄ повернула у профільний комітет доповідь про внесення змін до процедур і правил асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті збереження санкцій проти делегації РФ.

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Раніше голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.