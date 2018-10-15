Екс-депутат Держдуми розповів, що Путін задумав на виборах в Україні

Кремлю потрібні в парламенті не проросійські кандидати, а корумповані та недієздатні.

В Україні наближаються парламентські і президентські вибори, Кремль не буде на них грати роль пасивного спостерігача.

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Таку думку висловив відомий російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, повідомляє "Главред".

По-перше, Росія буде активно лякати українців, що їм треба зробити "правильний" вибір, тому що "неправильний вибір" нібито буде означати військову ескалацію.

"Відразу обмовлюся, я не вірю, що Путін на неї реально піде. З технічної точки зору така можливість є, але з політичної подібний алармізм малоймовірний. У Кремлі розуміють, що це призведе до колосальних політичних витрат, людських втрат, а головне абсолютно нічого не може йому дати з точки зору фінального результату. Так що при технічній можливості я в сценарій широкомасштабної війни, принаймні, до кінця наступного року, поки не відбудуться всі вибори, не вірю абсолютно", - заявив політик.

По-друге, через свою агентуру впливу Росія, звичайно, докладе всі зусилля для того, щоб на перших ролях в Україні не було людей, які здатні провести ефективні і позитивні для українців економічні і соціальні реформи.

Кремль не розраховує, що можна обрати проросійського президента або створити проросійську більшість у Верховній Раді. Демонстративна підтримка людей типу Медведчука є банальним відволікаючим маневром.

Основний інтерес Росії - щоб Україну очолювали корумповані та недієздатні люди, які б боролися один з одним і які б не змогли привести Україну до процвітання.

"Головне завдання Кремля - в короткостроковому режимі показувати росіянам, що революція не може призвести до позитивних змін, а в довгостроковій перспективі - щоб українці самі втомилися від того, що відбувається і попросилися під крило Кремля. А для цього потрібно чим гірше, тим краще", - зазначив він.