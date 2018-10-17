Нардеп Шахов закликає підвищити зарплати вчителям за рахунок премій керівництва “Нафтогазу”

Народний депутат вважає безпідставними заяви влади про відсутність у бюджеті “зайвих” грошей на зростання зарплат освітянам.

Влада має знайти ресурси для підвищення зарплатні всім працівникам освіти, як того вимагає закон.

До цього закликав народний депутат від партії “Наш край” Сергій Шахов.

Він нагадав, що згідно із Законом України “Про освіту” середня зарплата вчителів до 2020 року повинна зрости до 11 тис. грн.

“Закон “Про освіту” передбачає, що зарплата вчителів зростатиме співвідносно змінам прожитковому мінімуму та інших соціальних показників. До 2020 року зарплата по освітній галузі має становити 11 тисяч гривень на місяць, на чому наголошують і профспілки. Закликає владу дотриматися вимог закону та знайти кошти на зарплати педагогам”, – озвучив позицію партії Сергій Шахов.

Народний депутат вважає безпідставними заяви влади про відсутність у бюджеті “зайвих” грошей на зростання зарплат освітянам.

“Міністр освіти Лілія Гриневич каже, що Україна має виплачувати борги за зовнішніми запозиченнями, тому в держави немає 110 мільярдів гривень на підвищення зарплат учителям, як того вимагає закон. Це лукава позиція. Адже керівникам державних компаній-монополістів, наприклад, керівництву “Нафтогазу”, виплачують премії на мільярди гривен. Так звані реформатори цинічно “забули” потреби рядових працівників”, – сказав Сергій Шахов.

Також депутат від “Нашого краю” нагадав про плачевне становище іншої категорії освітян — викладачів вищих навчальних закладів.

“Зарплата викладачів вищих навчальних закладів взагалі мізерна, що змушує їх постійно шукати підробітки, відволікатися від наукової роботи. Це відкидає Україну на узбіччя цивілізації. Тому ми підтримуємо протести, анонсовані профспілками освітян. Слід закласти в Держбюджеті 2019 року мінімальну зарплатню для освітян в розмірі 7,7 тисячі гривень. А середня зарплата має бути на рівні 11 тисяч гривень. Це реально зробити вже найближчим часом”, – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, у вересні-жовтні цього року профспілкові організації освітян заявили про підготовку акцій протесту з вимогою збільшити зарплати. Так вчителі у Києві зібрали 50 тис. підписів під зверненням до уряду. Водночас органи місцевої влади звинуватили уряд в недофінансуванні субвенції на підтримку освітніх закладів. Міністр освіти Лілія Гриневич пояснила, що в бюджеті наступного року відсутні кошти в обсязі 110 млрд грн на збільшення зарплат вчителям.