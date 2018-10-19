В УПЦ КП розповіли, кому повинні належати всі українські монастирі-лаври

На думку архієпископа Євстратія, всі питання щодо українських Лавр повинні вирішуватися виключно в рамках українського законодавства.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій (Зоря) прокоментував питання щодо того, кому повинні належати всі українські православні монастирі, які мають статус лаври – Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська.

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"Що стосується лавр, то вони як майнові комплекси належать державі й тільки передані в користування монастирям Московського патріархату. Наша принципова позиція полягає в тому, що в історичній перспективі ці українські святині будуть належати до Української церкви, як святині у Росії належать до російської церкви, святині в Румунії − до румунської церкви тощо", − заявив священнослужитель під час чату на "Главреді".

Однак, на думку архієпископа Євстратія, наразі ще передчасно давати прогнози на тему майнової приналежності лавр.

"Як це відбудеться, прогнозувати рано. Найбільш ймовірно, що шляхом добровільного рішення більшості ченців цих монастирів. Але одне можна стверджувати зараз з точністю й усією відповідальністю: цей процес буде без насильства і не призведе ні до яких негативних наслідків для церкви й України. Можливо, це станеться через рік, три, п'ять чи десять. Насправді це не так вже й важливо. Головне, що всі усвідомлювати неминучість довершення цієї справи та необхідності дотримання принципів ненасильства", − підсумував речник УПЦ (КП).

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№ 9208), внесений президентом України. Голова ВР Андрій Парубій підписав цей закон та направив на підпис президенту.

Законом встановлено, що Андріївська церква, яка є визначним об'єктом культурної спадщини, пам'ятником архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває в державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенського патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій.