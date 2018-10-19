Політолог пояснив, як автокефалія УПЦ перекрила рух Росії до імперії

Розрив з Константинополем є великою помилкою РПЦ, вважає експерт.

Надання автокефалії Української православної церкви є відновленням історичної справедливості, заявив політолог Віктор Небоженко.

Про це він заявив в інтерв'ю Ukrlife, пише "Главред".

За його словами, в Росії церква завжди була інструментом для контролю над владою, а ситуацією з автокефалією для УПЦ в РФ скористалися для ще одного розколу всередині України.

Разом з тим Небоженко підкреслив, що розрив з Константинополем є великою помилкою РПЦ. Він також припустив, що новий патріарх РПЦ буде змушений вирішувати питання чергового зближення зі Вселенським Патріархатом.

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Він також зазначив, що рішучими кроками в українському питанні Варфоломій різко підняв свій авторитет у православному світі.

Політолог додав, що Москва котиться до імперської форми правління через те, що не має іншого способу забезпечити свою перевагу над периферією. У той же час РПЦ не зможе виконати свої імперські завдання після автокефалії УПЦ, тому надання Томосу змінить історичний шлях Росії, додав експерт.

"Росії перекрили рух до імперії", - резюмував Небоженко.

Як повідомляв УНІАН, більше половини українців підтримують автокефалію української церкви.