Політолог пояснив, як автокефалія УПЦ перекрила рух Росії до імперії
Надання автокефалії Української православної церкви є відновленням історичної справедливості, заявив політолог Віктор Небоженко.
Про це він заявив в інтерв'ю Ukrlife, пише "Главред".
За його словами, в Росії церква завжди була інструментом для контролю над владою, а ситуацією з автокефалією для УПЦ в РФ скористалися для ще одного розколу всередині України.
Разом з тим Небоженко підкреслив, що розрив з Константинополем є великою помилкою РПЦ. Він також припустив, що новий патріарх РПЦ буде змушений вирішувати питання чергового зближення зі Вселенським Патріархатом.
Читайте такожРосійська зарубіжна церква розірвала відносини з Константинополем
Він також зазначив, що рішучими кроками в українському питанні Варфоломій різко підняв свій авторитет у православному світі.
Політолог додав, що Москва котиться до імперської форми правління через те, що не має іншого способу забезпечити свою перевагу над периферією. У той же час РПЦ не зможе виконати свої імперські завдання після автокефалії УПЦ, тому надання Томосу змінить історичний шлях Росії, додав експерт.
"Росії перекрили рух до імперії", - резюмував Небоженко.
Як повідомляв УНІАН, більше половини українців підтримують автокефалію української церкви.