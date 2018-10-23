У Росії розкрили суть санкцій проти України

Прем'єр-міністр РФ вважає, що своєю діяльністю ці українці «завдають шкоди» російським інтересам.

Санкції, запроваджені Росією, торкнуться сотень громадян України та їхніх активів у Російській Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Що стосується фізичних і юридичних осіб, ці списки готуються. Якщо говорити про фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди інтересам нашої країни. Там і представники бізнесу, й інші люди. Природно, до списку також включено українські компанії, тобто юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, які так чи інакше контролюються подібними громадянами, стосовно яких буде запроваджено санкції», - сказав Медведєв.

За його словами, ні указ президента, ні постанова уряду не поширюватимуться на українців загалом.

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«Йдеться, по-перше, про блокування їхніх активів, які перебувають на території Російської Федерації, тобто заборону здійснювати з ними будь-які дії. По-друге, про заборону перерахування грошових коштів, які знаходяться в джерелах, розташованих у Російській Федерації, заборону вивезення капіталу. По-третє, мова піде про те, щоб заборонити певні категорії товарів, які вироблено в Україні, для того, щоб постачати їх до Російської Федерації», - повідомив Медведєв.

Він запевнив, що пропозиції до указу буде підготовлено в найкоротший час.

«Я вже маю версії кількох постанов уряду, ці постанови, природно, відображають сенс указу. Вони полягають у тому, що санкції запроваджуються стосовно осіб, які завдають шкоди інтересам Російської Федерації», - сказав він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указ Путіна передбачає санкції у відповідь на дії України, які не торкнуться українців, що перебувають у Росії.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».

Рішення ухвалено у відповідь «на недружні й такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов'язані із застосуванням обмежувальних заходів стосовно громадян і юридичних осіб Російської Федерації, з метою захисту національних інтересів Російської Федерації».

Уряду РФ належить визначити переліки фізичних і юридичних осіб, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи; визначити спеціальні економічні заходи, які застосовуються до фізичних і юридичних осіб; забезпечити відповідно до своєї компетенції здійснення інших заходів, необхідних для реалізації указу.