В МЗС України вважають, що Ягланда на посаді генсека Ради Європи має замінити жінка

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Турбйорна Ягланда на посаді генерального секретаря Ради Європи повинна змінити жінка.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у Раді Європи розпочався відбір кандидатів на посаду нового генерального секретаря цієї організації.

Зокрема, як наголосили українські дипломати, згідно з встановленою процедурою, відібрані Комітетом міністрів Ради Європи кандидатури будуть передані на розгляд Парламентської асамблеї РЄ, яка шляхом голосування має обрати нового генсека на своїй червневій сесії у 2019 році.

У цьому зв’язку сказано, що з початком процесу виборів Україна довела до членів Комітету міністрів РЄ своє бачення, того, яким критеріям має відповідати людина, яка очолить організацію у складні для неї часи.

«За майже 70 років із моменту свого створення, Рада Європи значно розвинула та посилила спроможності своїх установ та органів. Ми є свідками зростання авторитету та незалежності Парламентської асамблеї Ради Європи та Конгресу місцевих і регіональних влад. Позиція ПАРЄ з деяких питань стала не менш важливою для життя європейців, ніж позиція Європейського парламенту, у тому числі через членство у Раді Європи держав-не членів ЄС. Україна підтримує роль Асамблеї як справжнього загальноєвропейського органу, що поділяє цілі та цінності Ради Європи», - заявляють в МЗС.

«Ми наближаємось до початку важливого процесу вибору майбутнього керівника Секретаріату Ради Європи. Однією з відправних точок у процесі виборів є чітке визнання, що Рада Європи – це сім’я всіх європейських країн. Тому, забезпечення справедливого географічного представництва слід визнати керуючим принципом у цьому процесі», - йдеться у повідомленні.

«Хоча впродовж перших чотирьох десятиліть після створення Ради Європи вона була майже виключно західноєвропейською організацією, останні три десятиліття позначились історичним розширенням та вступом до неї майже 20 нових членів із числа країн Східної та Центральної Європи. Не буде перебільшенням сказати, що без Ради Європи багато з цих держав не були б готові приєднатися до інших європейських інституцій, включаючи Європейський Союз, ОЕСР та НАТО, а деякі – навіть успішно ними керувати», - зауважили в МЗС.

«Проте вагомий внесок країн Центральної та Східної Європи у поширення та зміцнення демократії на всьому континенті не визнаний Радою Європи, коли мова йде про заміщення посади Генерального секретаря. Ми вважаємо, що представники цих країн мали б отримати можливість очолити Секретаріат вперше за сімдесят років існування Ради Європи», - наголошується у заяві.

В українському МЩС підкреслюють, що «за всі ці роки багато гідних та впливових чоловіків успішно керували роботою секретаріату, але серед них була лише одна жінка - представниця Франції Катрін Лалум’єр значною мірою сприяла об'єднанню двох частин Європи у 1989-1994 роках».

«Сьогодні Раді Європи як ніколи потрібен лідер, який зможе об'єднати членів організації, спираючись на принципи та цінності, закріплені в її Статуті. Хоч ми і переконані, що найкращий і найсильніший кандидат має перемогти у прозорій та чесній боротьбі, ми наполягаємо на тому, що після 70 років домінування чоловіків на чолі Секретаріату, жінки Європи мають отримати ще одну можливість скеровувати Раду Європи крізь бурхливі часи», - зауважується у заяві.

В МЗС України закликають до «максимальної прозорості в цьому процесі, яка може бути досягнута, серед іншого, шляхом застосування інноваційних підходів. Наприклад - проведення прямої веб-трансляції дебатів, що довела свою ефективність під час обрання Генерального секретаря ООН».

У відомстві наголосили, що Україна очікує на відкритий та демократичний процес обрання наступного Генерального секретаря Ради Європи.