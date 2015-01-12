Луценко: Місцеві ради та громади зможуть впливати на кадрові призначення в Національній поліції

Про це в ефірі на Радіо Вести заявив автор законопроекту, народний депутат Юрій Луценко, повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«Місцеві ради, згідно з проектом, отримають право подавати кандидатуру заступника начальника поліції з громадської безпеки. Саме цей посадовець забезпечує громадський прядок на території міста (району). Він безпосередньо керує патрулями, дільничними інспекторами, дорожньою і дитячою поліцією, інших служб, з якими громадяни стикаються в повсякденному житті», - зазначив політик.

Водночас, на переконання автора законопроекту, рада та її керівник не мають права впливати на кримінальний розшук, економічну поліцію та боротьбу з наркотиками – на ті служби, які можуть прийти і до мера та депутатів.

Луценко зазначив, що саме в такому вигляді буде запропоновано суспільству муніципальну міліцію.

Читайте такожЛуценко обіцяє "Національну поліцію" вже за півроку

«У чистому вигляді її не існує в жодній країні світу. Проте саме вплив рад через кадрові призначення на посади в громадській безпеці зроблять ці підрозділи поліції підконтрольними і підзвітними місцевим громадам. Це питання безпеки, захищеності громадян, патрулювання вулиць, функціональності дорожньої поліції», - переконаний він.

Згідно із проектом закону, депутати місцевої ради двома третинами голосів зможуть відправити у відставку такого заступника начальника місцевої міліції і половиною голосів – будь-якого нерадивого інспектора з перелічених служб.

«Міністр внутрішніх справ і начальник Національної поліції не може встежити за кожним працівником. Але депутатський корпус місцевої ради може справитися з цим завданням», - переконаний Луценко, підкреслюється в повідомленні.