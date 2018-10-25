Адвокат пообіцяв завтра у суді розповісти про характеристики Януковича та завершити свій виступ

У судовому засіданні оголошено перерву до 9.00 26 жовтня.

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Олександр Горошинський пообіцяв у п’ятницю, 26 жовтня, завершити свою промову в рамках судових дебатів в Оболонському районному суді міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суду, який розглядає справу про вчинення державної зради екс-президентом, Горошинський, зокрема, повторив свої тези про те, що виступ колишнього представника Росії в Радбезі ООН Віталія Чуркіна не доводить, що Росія використовувала свої війська в Україні.

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Окрім того, Горошинський зазначив, що російська влада повідомляла, що не отримувала жодного листа від Януковича, у якому би той просив про введення російських військ в Україну. Як і вчора, адвокат згадав про так званий «великий лист», у якому містилося проханням до Росії провести консультації, і додав, що доказом існування цього листа є відповідь від російської пошти про його отримання.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко зробив зауваження Горошинському, що той цитує показання свідків, про які вже повідомляв.

Адвокат заявив, що обвинувачення ігнорує так званий «великий лист», в якому Янукович просить Путіна провести консультації і почати миротворчу операцію на території України.

На завершення сьогоднішнього судового засідання Горошинський пообіцяв, що завтра розкаже про Януковича та його характеристики. На це Дев’ятко зауважив, що декілька днів тому Горошинський просив три години на завершення свого виступу, і цей час уже сплив. У відповідь Горошинський пообіцяв завершити свій виступ завтра, 26 жовтня. Після цього суддя оголосив перерву у засіданні до 9 години ранку 26 жовтня.

Свій виступ у рамках судових дебатів не завершив ще один адвокат Януковича Олександр Байдик, який вже декілька тижнів не з’являється в суд, оскільки спочатку був на лікарняному, а впродовж останніх днів шле повідомлення до суду, що він все ще перебуває у Москві, де узгоджує правову позицію з Януковичем.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

16 серпня 2018 року на дебатах в Оболонському райсуді Києва прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.