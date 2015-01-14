Робоча група Мінюсту збирає матеріали для визнання світом "ДНР" і "ЛНР" терористичними органзаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Що стосується безпосередньо тих доручень, які були надані прем'єр-міністром України, вони стосуються питання щодо юридичного визнання так званих «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями...

У зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході країни, ми розуміємо, що міжнародне співтовариство повинно більш радикально дати оцінку діяльності цих так званих самопроголошених організацій, які є терористичними за всіма ознаками на міжнародному рівні. Для цього було дано доручення українським компетентним органам підготувати юридичну базу для наших іноземних партнерів, щоб вони могли прийняти відповідні рішення згідно міжнародних договорів і конвенцій...

Читайте такожВР закликала ЄП, ПАРЄ та США визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціямиНаразі вже працює робоча група, вона працює тривалий період часу, ми систематизуємо і, до речі, ті матеріали, які ми подавали в міжнародні суди, і готуємо матеріали для наших іноземних партнерів, щоб вони могли на своєму рівні, на державному чи міждержавних об'єднань прийняти відповідні юридичні рішення, саме юридичні рішення, з приводу визнання даних організацій терористичними", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду заявив, що Міністерство юстиції разом з Генеральною прокуратурою та Службою безпеки повинні вжити заходів до юридичного визнання у світі в цілому таких організацій як «ЛНР» і «ДНР» терористичними через відповідну судову процедуру.

Сьогодні уряд України закликав міжнародні організації, західних партнерів на політичному рівні визнати так звані Донецьку і Луганську «народні республіки» терористичними організаціями та вжити відповідних заходів міжнародного правового реагування стосовно цих угруповань.

Крім того, сьогодні Верховна Рада України ухвалила звернення до Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, національних парламентів країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії із закликом продовжити дію санкцій проти Росії та визнати так звані «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями.

Як відомо, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє у Донбас найманців і свої регулярні війська.