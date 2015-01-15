ЄС закликає Київ створити міністерство з питань євроінтеграції

Як передає власний кореспондент УНІАН, про йдеться у резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні, ухваленій сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі.

„(ЄП) закликає українську владу створити міністерство чи офіс з питань європейської інтеграції та координації допомоги, а також високого рівня координаційний комітет між міністерствами, який був би наділений повноваженнями для ефективного моніторингу та контролю за ходом наближення до ЄС і реформ і який зможе підготувати та координувати їхнє виконання”, - йдеться в резолюції.

Читайте такожЄС може надавати Україні оборонне озброєння – резолюція ЄвропарламентуЄвропарламент наголошує, що Угода про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі має бути планом проведення швидких необхідних реформ, які повинні бути терміново здійснені, незважаючи на важку ситуацію в ряді районів Луганської та Донецької областей.

Крім того, Європарламент закликає Європейську Раду та Єврокомісію не заощаджувати зусилля з надання допомоги Україні у прийнятті та реалізації цих реформ з метою прокласти шлях для повного виконання Угоди про асоціацію.

Європарламент також закликає до більш оперативної і суттєвої технічної допомоги з боку „Групи підтримки” Єврокомісії, у тому числі з виявлення галузей, де така допомога необхідна, щоб підтримати Україну в розробці та реалізації комплексної програми.

У Європарламенті переконані, що Україні терміново потрібні амбітна програма боротьби з корупцією та нульова терпимість до корупції. „(ЄП) закликає керівництво України викорінити системну корупцію через негайне й ефективне виконання Національної стратегії по боротьбі з корупцією та наголошує, що боротьба з цією практикою має стати одним з головних пріоритетів нового уряду”, - йдеться у резолюції.

У цьому зв’язку Європарламент радить створити політично незалежне Антикорупційне бюро з достатньою кількістю повноважень і ресурсів, щоб зробити істотний внесок у створення добре функціонуючих державних інститутів.

Крім того, Європарламент вітає прохання України до Інтерполу та видачу ордера на арешт колишнього президента Віктора Януковича за звинуваченням у розкраданні державних коштів. „(ЄП) закликає держави-члени виконати ордер на арешт Інтерполу та повернути викрадені активи”, - йдеться в документі.

Європарламент також вітає створення інституту бізнес-омбудсмена і пропонує українському уряду представити проект закону про цей інститут.