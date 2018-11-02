У Кремлі заявили, що не вважають за потрібне проводити обмін Вишинського на Сущенка

У Кремлі заявили, що не вважають за потрібне проводити обмін підозрюваного в Україні у державній зраді керівника РИА «Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно засудженого в Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка.

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ЯЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми вважаємо, що Вишинський має бути негайно звільнений. Це не тема для якихось обмінів. Це порушення всіх міжнародних правил, це порушення принципу свободи преси, бо фактично він заарештований за журналістську діяльність», - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що діяльність Вишенського в Україні «нічим не відрізнялась» від роботи корпункту УНІАН у Москві.

Відповідаючи на запитання УНІАН, що українська сторона неодноразово заявляла про готовність піти на цей обмін і в такій ситуації виходить, що Кремль не зацікавлений у звільненні Вишинського, Пєсков повторив: «Вишинський має бути негайно звільнений».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Був затриманий його директор Вишинський, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Довідка УНІАН. ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки й звинувативши в шпигунстві.

27 березня 2018 року Московський міський суд почав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Сущенка було засуджено до 12 років колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав вирок законним.