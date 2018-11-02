У НАЗК назвали найбільших порушників антикорупційного законодавства у жовтні

Антирейтинг очолює нардеп Вадим Новинський.

Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства. Також НАЗК назвало п’ятірку чиновників, які є найбільшими порушниками.

Як передає Главком, антирейтинг очолює нардеп Вадим Новинський, який недостовірно задекларував належне йому майно у деклараціях за 2015 та 2016 роки – на суму понад 8,6 млн гривень у кожній декларації. Стосовно депутата складено та направлено до НАБУ 2 обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінального правопорушення.

Далі йде начальник ГУ Державної міграційної служби в місті Києві Тетяна Біляк: вказала недостовірну інформацію у декларації за 2015 рік на суму понад 8,6 млн грн, за 2016 рік – на суму понад 1,5 млн грн, за 2017 рік – понад 1,6 млн грн. Складено 3 обґрунтовані висновки, які передано до НАБУ.

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Трійку замикає голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко: у декларації подав недостовірні відомості на суму понад 388 тис. грн, що становить 242 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Стосовно посадовця складено адмінпротокол та направлено до суду. Зазначимо, що за декларування недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів настає вже кримінальна відповідальність.

Далі йде суддя Верховного Суду України Олександр Потильчак: задекларував недостовірні відомості на суму понад 303 тис. грн, у зв’язку з чим подано до суду адмінпротокол.

На п’ятому місці - заступник Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина: несвоєчасно подала щорічну декларацію за 2017 рік. Відповідний протокол направлено до суду.

«Зазначаємо, що затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до правоохоронних органів та складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування або провадження у справі про адмінправопорушення у судовому порядку відповідно», - йдеться в повідомленні.